沙特阿美计划将Shaybah油田产量提高至每日100万桶--日报

专访：英国财政部官员称有信心将欧元清算业务留在伦敦
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。
路透迪拜5月26日 - 沙特媒体周四引述沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)总裁兼首席执行官纳瑟尔(Amin Nasser)报道称，该公司计划未来两周将Shaybah油田产油量提升至100万桶/日。
据该报称，纳瑟尔还告诉沙特记者，他预计随着供需缺口的缩小，油价会逐渐上涨。
纳瑟尔还表示，该公司计划在红海进行长达50年的长期投资。目前沙特阿美在红海拥有一处勘探平台。(完)
(编译 刘秀红；审校 戴素萍)
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。
路透伦敦1月16日 - 英国央行总裁卡尼周一称，今年他将密切关注英国消费者支出，看看面对通胀上升，自去年6月公投脱欧以来出现的旺盛消费需求是否会持续。
路透柏林1月16日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)就贸易保护主义政策的危险性向美国候任总统特朗普(Donald Trump)发出警告。