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国际财经 | 2016年 5月 26日 星期四 15:01 BJT

沙特阿美计划将Shaybah油田产量提高至每日100万桶--日报

路透迪拜5月26日 - 沙特媒体周四引述沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)总裁兼首席执行官纳瑟尔(Amin Nasser)报道称，该公司计划未来两周将Shaybah油田产油量提升至100万桶/日。

据该报称，纳瑟尔还告诉沙特记者，他预计随着供需缺口的缩小，油价会逐渐上涨。

纳瑟尔还表示，该公司计划在红海进行长达50年的长期投资。目前沙特阿美在红海拥有一处勘探平台。(完)

(编译 刘秀红；审校 戴素萍)

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