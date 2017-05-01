版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 1日 星期一 19:32 BJT

国际油市：沙特阿美下调6月出售给亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价

路透迪拜5月1日 - 沙特阿美周一表示，沙特将供应给亚洲客户的6月阿拉伯轻质原油价格较5月每桶下调0.40美元，较阿曼/迪拜原油均价每桶贴水0.85美元，这与市场预期一致。

路透调查预测，沙特阿美预计将6月原油价格每桶下调0.4-0.5美元，至九个月最低。

调查显示，6月沙特卖给亚洲原油的价格料将全线下调，此前由于供应充足，中东油价指标--迪拜原油价格下跌。

沙特阿美表示，将6月出售给西北欧的阿拉伯轻质原油官方售价每桶上调0.90美元，至每桶较伦敦布兰特原油加权平均价(BWAVE)贴水3.45美元。

沙特阿美称，6月出售给美国的阿拉伯轻质原油官方售价每桶较阿格斯含硫油价格指数(ASCI)升水0.60美元，较5月上涨0.10美元。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐