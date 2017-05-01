国际油市：沙特阿美下调6月出售给亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价

国际油市：小涨，因OPEC延长减产协议预期盖过美国拟出售石油储备的影响

路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。