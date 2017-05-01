国际油市：沙特阿美下调6月出售给亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价

标题新闻：阿联酋石油部长马兹鲁伊称OPEC将讨论延长减产协议六个月还是九个月，但不会延长12个月
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路透迪拜5月1日 - 沙特阿美周一表示，沙特将供应给亚洲客户的6月阿拉伯轻质原油价格较5月每桶下调0.40美元，较阿曼/迪拜原油均价每桶贴水0.85美元，这与市场预期一致。
路透调查预测，沙特阿美预计将6月原油价格每桶下调0.4-0.5美元，至九个月最低。
调查显示，6月沙特卖给亚洲原油的价格料将全线下调，此前由于供应充足，中东油价指标--迪拜原油价格下跌。
沙特阿美表示，将6月出售给西北欧的阿拉伯轻质原油官方售价每桶上调0.90美元，至每桶较伦敦布兰特原油加权平均价(BWAVE)贴水3.45美元。
沙特阿美称，6月出售给美国的阿拉伯轻质原油官方售价每桶较阿格斯含硫油价格指数(ASCI)升水0.60美元，较5月上涨0.10美元。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
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路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
路透纽约/伦敦5月23日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二下跌，从上日触及的四周高位下滑，主要种植国巴西未来天气状况改善，巩固了供应充足的预期，以及技术阻力和雷亚尔下跌，重压原糖。