沙特将提高1月对至少一家亚洲买家的原油供应量--消息人士

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京12月9日 - 一名熟悉情况的行业消息人士周五称，全球最大石油出口国沙特阿拉伯已告知至少一家亚洲炼厂，将同意买家提高供应量的要求，把1月供应增加至比合同数字高出一些。
该买家上月已确定了12月的合同原油供应量。
熟知情况的消息人士11月底时曾称，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已同意提高1月对亚洲数家客户的供应量，坚守其维持市场份额的策略。上周石油输出国组织(OPEC)达成减产协议，沙特也参与其中。(完)
(编译 王琛；审校 徐文焰)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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