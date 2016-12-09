沙特将提高1月对至少一家亚洲买家的原油供应量--消息人士

路透东京12月9日 - 一名熟悉情况的行业消息人士周五称，全球最大石油出口国沙特阿拉伯已告知至少一家亚洲炼厂，将同意买家提高供应量的要求，把1月供应增加至比合同数字高出一些。

该买家上月已确定了12月的合同原油供应量。

熟知情况的消息人士11月底时曾称，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已同意提高1月对亚洲数家客户的供应量，坚守其维持市场份额的策略。上周石油输出国组织(OPEC)达成减产协议，沙特也参与其中。(完)