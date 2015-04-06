沙特上调5月售往亚洲的原油价格 为连续第二个月调高

路透新加坡/沙特4月6日 - 全球最大的原油出口国--沙特5月将上调售往亚洲的所有等级的原油价格，这是连续第二个月调高价格，因炼厂利润率增加支持了亚洲地区的原油需求。

去年底在全球原油供给过剩之际，沙特维持产量不变，并大幅削减价格以维护市场份额。

分析师称，该国现在能调高4月和5月的售价表明，这一策略起了作用；不过竞争激烈仍令其阿拉伯轻质原油较阿曼/迪拜原油报价贴水。

“即便价格略微上调，但整体来说仍是贴水，”BMI Research资深油气分析师Shunling Yap说道。“针对亚洲市场仍有竞争，尽管这也表明其他地方的一些产能目前较无法在市场中进行竞争。”

沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)周日称，把面向亚洲客户的阿拉伯轻质油5月售价每桶较4月上调0.30美元，至每桶较阿曼/迪拜均价贴水0.60美元，符合市场预期。

这个上调后的售价和去年同期相比仍显得逊色，当时阿拉伯轻质油较阿曼/迪拜报价为每桶升水1.85美元。自那时以来阿曼和迪拜指标价格也下挫了50%。而其他地方，沙特阿美将5月面向西北欧的阿拉伯轻质油官方售价(OSP)下调0.20美元，至每桶较伦敦布兰特原油加权平均价(BWAVE)贴水3.95美元。5月面向美国的阿拉伯轻质油OSP则较阿格斯含硫油价格指数(ASCI)升水1.35美元，较前月下降0.10美元。(完)

(编译 孙茉莉/张若琪 审校 许娜/高琦)

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