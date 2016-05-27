OPEC会议前 沙特将向亚洲炼厂提供更多原油

路透新加坡5月26日 - 全球最大石油出口国沙特阿拉伯将向亚洲客户提供更多原油，这显示在沙特与其他主要产油国竞争市场份额之际，并未计划削减产量。

交易商称，第二季沙特一些油田的维护减少了石油供应，近期完成了维护计划，因此将增加石油供应。沙特很快将在扩大后的Shaybah油田增加阿拉伯特轻质油的产量。

但一些亚洲炼厂表示，他们并不急于购买更多阿拉伯特轻质油，因之前沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)于6月将石油官方售价(OSP)每桶上调0.80美元，这使阿拉伯特轻质油较之阿布扎比品级原油更加昂贵。

目前市场仍具最大增长潜力，而且包括伊朗、伊拉克和俄罗斯在内的许多产油国也在试图增加销售，这对于6月开始增加市场投放量的沙特来说，并不是个好兆头。

“对于(沙特)来说是个挑战，一个关键在于他们否会开始下调官方售价以吸引客户并维持产量不变，”能源咨询机构Wood Mackenzie驻新加坡下游石油分析师Sushant Gupta称。

沙特媒体周四援引公司执行长报导，沙特阿美计划未来两周将Shaybah油田的产出提高至100万桶/日，开足马力进行生产。

两名消息人士称，沙特阿美本月至少询问两家亚洲炼厂，问其6月是否会在合约数量之外提取更多石油。

不过“他们最新的官方售价对炼厂没有吸引力，”一位与亚洲炼厂往来的交易员称，并表示品质与阿拉伯特轻质油相近的阿联酋石油价格更有优势。

另一位交易员称，“炼厂利润率一般，所以我认为买进更多即期原油的动力不大。”

新加坡综合炼厂利润率从5月初触及的五年低位小幅上升，燃油供应充足持续限制炼厂利润。

沙特阿美没有立即回复请求置评的邮件。(完)