OPEC达成减产协议后 沙特料小幅调降1月发往亚洲的原油价格

路透新加坡12月1日 - 贸易消息人士周四称，预期1月沙特阿拉伯会调低发往亚洲的阿拉伯轻质原油价格至至少两个月来最低，以因应中东指标迪拜原油的下滑。

据路透对炼厂的调查显示，较之前一个月相比，1月阿拉伯轻质原油的官方售价(OSP)每桶降幅将介于0.9-1.2美元之间。

预期本周末会宣布价格，之前石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯自2001年来首度联手减产，沙特承担较大份额。

“（协议）应带来利多，不过这确实还要看沙特怎么做，”一新加坡贸易商说道。“迪拜原油较布兰特并没有低那么多，沙特或许还是希望能保持竞争力。”

拜燃油利润率创五年来最高所赐，预期阿拉伯中质和阿拉伯重质原油价格将小幅下调。(完)