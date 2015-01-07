焦点：沙特与加拿大争夺北美重质油市场 墨西哥湾沿岸又起烽烟

图为美国丹佛晨曦中的一处石油炼厂。 REUTERS/Rick Wilking

路透纽约1月6日 - 石油输出国组织(OPEC/欧佩克)与美国页岩油生产商之间的角力导致国际油价暴跌，此时加拿大和沙特重油对墨西哥湾沿岸炼厂份额的竞争又起硝烟。这可能使油价跌得更惨。

近几个月，OPEC与美国生产轻质低硫页岩油的生产商之间的抗衡赚足了眼球，而重质油生产商之间的竞争也暗中在不透明的实货市场拉开，这可能给油价施加更大压力。自2014年中以来，全球油价已经跌去一半。

未来数周，两个因素将开始产生影响。一方面创纪录的大量加拿大原油将通过新的输油管自北向南输往墨西哥湾沿岸炼厂。相比较轻的页岩油，其中许多炼厂的设备更适合加工重质油。

另一方面的中东，头号石油出口国沙特在给油价打折，试图守卫在近几个月在该地区萎缩过半的市场份额。

“目前，墨西哥湾沿岸轻质油供应已经过剩，现在重质油供应又展开竞争，”RBN Energy的Sandy Fielden表示。他说，由于沙特在轻质油方面已经面临激烈竞争，加拿大重质油的到来“可能使其处境雪上加霜。”

周一沙特国家石油公司(沙特阿美)加强了反攻势头，连续第六个月将向美国供应的阿拉伯中质油降价，相比与该地区指标油价的折让幅度创2013年12月以来最大。

由于休斯顿地区的炼厂初春时将停产检修，每日原油需求将进一步减少100万桶，这场冲突赶在此时出现，可能会放大对市场的影响。

一名原油实货交易商表示，“供给过剩的情形至少将延续至夏季。”

这将让美国原油价格进一步承压，且可能刺激纽约和伦敦投资人继续抛售原油期约。

**选择众多**

上述争夺战即将登场之际，正值全球油市供给过剩料将延续一年甚至更久之时。

许多美国炼油业者已将系统升级为可以提炼价格更低的重质原油，而大量外国重质原油运抵墨西哥湾，将让他们有更多选择。新供给也标志着，加拿大多年来将不断增长的亚伯塔(Alberta)油砂原油产出带到新市场的努力取得了突破性进展。

安桥(Enbridge)(ENB.TO)每日输油能力达60万桶的Flanagan South油管从伊利诺州贯穿至俄克拉荷马库欣，自12月1日开始商业运转；Enterprise Product Partner (EPD.N)则是宣布，每日输油能力达45万桶、连结俄克拉荷马州至德州Freeport的Seaway Twin油管，已在12月21日首度发货。

这保证会让加拿大原油供应跳增；根据美国数据，加国销往墨西哥湾原油已在10月创下每日27.4万桶的记录新高，几乎是一年前的三倍。

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这些新的原油供应也将与其他原油竞争。部分炼油业者认为，沙特的中质原油是墨西哥及委内瑞拉原油更直接的替代品。

不过花旗全球大宗商品策略师Ed Morse表示，部分炼油业者可能将油砂原油与过度泛滥的美国超轻质凝析油混合在一起，所产生的中质油品可与沙特的主要供应等级相竞争。他警告称，这样的抢市冲突可能再度造成全球油价大跌。

波湾市场压力与日俱增，已显现在订价及存货上。

类似沙特中质(Arab Medium)原油的国内原油Mars Sour价格，已经跌至较美国原油期货每桶贴水1.90美元，而两个月前价格还较美国原油升水超过0.45美元。

美国墨西哥湾原油库存已经升至近2亿桶，创12月末以来最高，较上年同期增加15%左右。

库存增加之际，适值沙特阿拉伯转变侧重点，严防死守其在美国的市场份额。美国是全球最大的石油消费国。

直到最近，拜合资企业Motiva Enterprises炼厂大幅增产所赐，沙特似乎才守住自己的领地。

至2012年的两年内，沙特对美国墨西哥湾的原油出口增加三分之一，至每日近100万桶的纪录高点，同期美国喷涌而出的页岩油已经开始挤走海外供给。

不过今年沙特开始连连失守，据美国能源资料协会(EIA)数据显示，10月沙特对美国的原油出口量降至每日46.1万桶。

更加讽刺的是，此次减少，部分肇因于沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)同皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)合资企业--Motiva的进口量减少三分之一。

其他客户亦另觅别家。据EIA数据，Valero Energy Corp's(VLO.N)2014年头10个月的进口量减少85%，沙特原油的购买量降至每日3.5万桶。Marathon Petroleum(MPC.N)10月亦减少海湾原油进口，至每日3.3万桶，十个月前还是每日20.5万桶。

不过沙特的多数客户签下的是年度合约，降低购买量的空间不大，但沙特阿美也深知要确保价格诱人才能维护住长期买家。

伦敦Energy Aspects分析师Richard Mallinson说道：“炼厂在关注加拿大原油长期供应的同时，也会想办法使自己的选择更加多样化。”(完)

(编译 李春喜/张明钧/孙茉莉; 审校 许娜/王丽鑫/朱晓军)

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