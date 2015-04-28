国际油市：沙特石油部长称做好必要时向中国提供更多原油的准备--报导

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透沙特胡拜尔4月27日 - 沙特新闻社(SPA)周一报导，沙特阿拉伯石油部长欧那密对中国官员说，如有必要，沙特已经做好向中国提供更多原油的准备。
沙特新闻社称，欧那密会见了中国国家能源局局长努尔•白克力。
“除了沙特对中国的原油出口之外，沙特还做好在中国需要时提供更多原油供应的准备...”报导引述欧那密称。
在访问中国之前，欧那密还访问了韩国。
上周在韩国被问及是否担心中国经济成长放缓影响中国石油需求时，他对路透表示：“我们并未见到石油需求有任何改变。我们的供应量还是一样，这样的供应情况已经持续了一段时间。” (完)
(编译 杜明霞；审校 许娜)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。