沙特阿美董事长称公司正深入商讨收购中国炼油厂股份事宜

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透利雅得1月20日 - 沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事长Khalid al-Falih表示，沙特阿美正就投资中国炼油厂一事进行深入谈判，该公司还在与中国石油天然气集团公司以及中国石油化工集团公司探讨炼油、营销和石化业务方面的投资机会。
Falih在延布阿美中石化炼油有限公司(YASREF)正式投产仪式的间隙告诉记者，该炼油厂日加工能力为40万桶，或有进一步扩张的机会。
该炼油厂由沙特阿美和中国石化(600028.SS)(0386.HK)合资兴建，已于7月全面投产。
“我们在与中国石油天然气集团以及中国石化商讨投资中国的机会...”Falih称。
“沙特阿美可能会进一步投资于中国...我们特别期待与中国石化在中国境内有其他合作项目，这样沙特阿美可以扩大炼油、营销和石化业务方面的在华投资，”他表示。
沙特阿美与中国石化周二签署了战略合作框架协议。(完)
(编译 孙国玉；审校 王颖)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)