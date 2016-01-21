沙特阿美董事长称公司正深入商讨收购中国炼油厂股份事宜

路透利雅得1月20日 - 沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事长Khalid al-Falih表示，沙特阿美正就投资中国炼油厂一事进行深入谈判，该公司还在与中国石油天然气集团公司以及中国石油化工集团公司探讨炼油、营销和石化业务方面的投资机会。

Falih在延布阿美中石化炼油有限公司(YASREF)正式投产仪式的间隙告诉记者，该炼油厂日加工能力为40万桶，或有进一步扩张的机会。

该炼油厂由沙特阿美和中国石化(600028.SS)(0386.HK)合资兴建，已于7月全面投产。

“我们在与中国石油天然气集团以及中国石化商讨投资中国的机会...”Falih称。

“沙特阿美可能会进一步投资于中国...我们特别期待与中国石化在中国境内有其他合作项目，这样沙特阿美可以扩大炼油、营销和石化业务方面的在华投资，”他表示。

沙特阿美与中国石化周二签署了战略合作框架协议。(完)