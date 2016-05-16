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中国财经 | 2016年 5月 16日 星期一 16:21 BJT

沙特阿美首次与中国企业签订LPG年度供应合同

路透北京5月16日 - 中国万华化学集团股份有限公司称，该公司与沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)达成液化石油气(LPG)年度供应合同，创中国企业先例，首批供应于周一稍早运抵华东一港口。

万华化学集团称，按照离岸价格(FOB)，上述合同价值相当于一年约2亿美元。(完)

(编译 孙国玉；审校 蔡美珍)

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