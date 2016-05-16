沙特阿美首次与中国企业签订LPG年度供应合同

中国国资委称将建立央企境内外投资负面清单 设定禁止和特别监管类
路透北京1月18日 - 中国国资委最新就中央企业境内外投资发布监督管理办法，称将建立发布央企投资项目负面清单，设定禁止类和特别监管类投资项目，实行分类监管。
路透北京5月16日 - 中国万华化学集团股份有限公司称，该公司与沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)达成液化石油气(LPG)年度供应合同，创中国企业先例，首批供应于周一稍早运抵华东一港口。
万华化学集团称，按照离岸价格(FOB)，上述合同价值相当于一年约2亿美元。(完)
(编译 孙国玉；审校 蔡美珍)
路透北京1月18日 - 中国国资委最新就中央企业境内外投资发布监督管理办法，称将建立发布央企投资项目负面清单，设定禁止类和特别监管类投资项目，实行分类监管。
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透北京1月18日 - 中国房地产市场价格拐点已现。数据显示，12月70个大中城市房价指数同比涨幅15个月来首度回落，热点城市受调控政策影响，房价环比多持平或下跌，昔日的龙头城市全面熄火；重庆等之前较平静的二三线楼市开始升温，但在中央“房子不是用来炒的”的定位下，调控政策也紧随而来。