沙特石油部长称做好必要时向中国提供更多原油的准备--报导

路透沙特胡拜尔4月27日 - 沙特新闻社(SPA)周一报导，沙特阿拉伯石油部长欧那密对中国官员说，如有必要，沙特已经做好向中国提供更多原油的准备。

沙特新闻社称，欧那密会见了中国国家能源局局长努尔·白克力。

“除了沙特对中国的原油出口之外，沙特还做好在中国需要时提供更多原油供应的准备...”报导引述欧那密称。

在访问中国之前，欧那密还访问了韩国。

上周在韩国被问及是否担心中国经济成长放缓影响中国石油需求时，他对路透表示：“我们并未见到石油需求有任何改变。我们的供应量还是一样，这样的供应情况已经持续了一段时间。”(完)

(编译 杜明霞；审校 许娜)

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