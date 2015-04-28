沙特石油部长称做好必要时向中国提供更多原油的准备--报导

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透沙特胡拜尔4月27日 - 沙特新闻社(SPA)周一报导，沙特阿拉伯石油部长欧那密对中国官员说，如有必要，沙特已经做好向中国提供更多原油的准备。
沙特新闻社称，欧那密会见了中国国家能源局局长努尔·白克力。
“除了沙特对中国的原油出口之外，沙特还做好在中国需要时提供更多原油供应的准备...”报导引述欧那密称。
在访问中国之前，欧那密还访问了韩国。
上周在韩国被问及是否担心中国经济成长放缓影响中国石油需求时，他对路透表示：“我们并未见到石油需求有任何改变。我们的供应量还是一样，这样的供应情况已经持续了一段时间。”(完)
(编译 杜明霞；审校 许娜)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。