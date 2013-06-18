沙特称又有四人死于新型冠状病毒

沙特卫生部周一表示，沙特又有四人因感染新型冠状病毒死亡，另外新增三例该病毒感染病例。据沙特卫生部的数据，该国目前已确诊49例，其中32例死亡。这种病毒已从海湾地区扩散至法国、英国和德国。WHO称这种病毒为中东呼吸综合征冠状病毒(MERS-CoV)。路透