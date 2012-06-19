沙特国王任命萨勒曼为新王储

路透利雅得6月18日电（记者 Angus McDowall）---沙特阿拉伯国王阿卜杜拉任命国防大臣萨勒曼为沙特王储，在该国面临重重挑战之际选择保持稳定并继续推进谨慎的改革。

现年76岁的萨勒曼以务实享誉沙特，他可能很快从阿卜杜拉国王手中接过大量的日常事务。

自沙特缔造者阿卜杜勒阿齐兹·沙特（Abdulaziz Ibn Saud）去世以来，一直是在其子之间挑选王位继承人。在两位兄长相继过世後，萨勒曼成了阿卜杜拉的第三个继承人。苏尔坦（Sultan）王储於去年10月去世，王储兼内政大臣的纳伊夫（Nayef）本周六因病去世。

沙特国王很快就任命新王储，对外界而言并不足为奇。分析人士早就表示，他们预计萨勒曼会继续推进渐进式的社会和经济改革，并延续该国的石油定价政策。

但沙特的今後走向却是个未知数。作为王储和未来的国王，在中东地区空前动荡时期，萨勒曼将不得应对从基地组织的安全威胁到失业问题等一系列挑战。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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