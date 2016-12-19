版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 19日 星期一 23:16 BJT

标题新闻：沙特10月原油日出口量从上月781.2万桶降至763.6万桶－联合组织数据倡议(JODI)

联合组织数据倡议(JODI)(注:原油市场数据供应机构)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐