沙特维持石油高产支持全球经济增长 俄罗斯“很受伤”

* 为平衡预算,沙特所要求的油价要低於伊朗与俄罗斯

* 俄罗斯对叙利亚总统阿萨德的支持激怒沙特

* 沙特6月石油出口增加,7月和8月可能略减

路透伦敦6月25日电---并无任何迹象显示,沙特阿拉伯正改变其大量生产石油以支持全球经济增长的政策,尽管油价在18个月来首次跌破每桶90美元.

与沙特官员接触的海湾及西方政府消息人士称,该石油输出国组织(OPEC)大国能容忍油价处於或低於每桶90美元数月时间.这种价位将损及伊朗与俄罗斯,这两国在叙利亚冲突问题上与沙特出现对峙.

沙特已在今年上半年获得收入盈余,为平衡预算,该国所要求的油价要远低於其他多数OPEC国家及主要的非OPEC产油国俄罗斯.

"若我们继续维持大致相同的生产速度,不会导致市场供应严重过剩."一海湾产油国的高层石油官员称,"我们愿意采取对全球经济负责任的做法."

沙特领导人坚定支持希望将总统阿萨德赶下台的叙利亚逊尼派反对武装,并对俄罗斯维护阿萨德表示谴责.俄罗斯与伊朗作为叙利亚的主要盟友,向其提供多数武器支持.俄伊两国均需油价处於每桶115美元来满足预算要求.

"俄罗斯经济很容易受到油价大跌牵累."美国石油分析师Phil Verleger表示,"沙特也许能通过保持1,000万桶的石油日产量,来利用这一点."

行业消息人士称,未来两个月沙特或会削减产出,但这只是因为中国和美国炼厂的需求料减少.沙特是唯一一个拥有巨大备用产能的产油国.

"我们得知沙特能够在数月内承受低油价,比如90美元或更低,"一名西方外交官说.他并称,"即使他们不得不因需求减少而减产,他们也不会让我们觉得其将很快让OPEC在价格上摆脱困境."

原油价格自3月峰值每桶128美元处下滑,部分原因是经济前景黯淡,但亦是由於沙特受到主要原油消费国的施压,在3月提高日产量至30年高位1,000万桶.

这弥补了伊朗因为制裁而导致的产量减少,但此举不仅招致伊朗的指责,还遭到阿尔及利亚、伊拉克和委内瑞拉等青睐高油价的OPEC成员国的批评.

作为OPEC的主要产油国,沙特在很大程度上要为额外的产量负责,这已致使OPEC产量超出了其官方制定的每日3,000万桶的上限.

OPEC成员国部长们在6月中旬的一次会议上称,他们会坚守产出上限,这暗示会每日减产160万桶,而目前12个成员国的实际供给为每日3,150万桶.

若要完成上述目标,则沙特就需要大幅减产,不过这一前景似乎很渺茫.

**沙特问题**

出席OPEC会议的代表人员表示,沙特阿拉伯石油部长欧那密拷问其他成员国部长,问他们会为减产作出多贡献.

"他一个一个地问,全场沈默--没有人愿意自愿减产,"一名代表表示.

当问到沙特是否会减产时,一名OPEC代表的答案只有一个字:"不".

无法在整体限额下就各国配额分配达成一致,OPEC在监督产量方面就无计可施.

"问题很多,因OPEC大部分国家投资不足,所以备用产能不多.沙特阿拉伯就是石油的中央银行,情况更甚以往,这就是现实,"全球能源研究中心(CGES)的Leo Drollas表示.

一名了解沙特供应的行业人士表示,6月沙特石油日出口量较5月增加了约15万桶,反映出沙特希望给予全球经济"某种刺激"的态度.

假设沙特国内需求稳定,这意味着沙特日产量在5月微跌至980万桶後,6月接近1,000万桶.

一名行业消息人士透露,7、8月沙特出口可能会减少,因中国炼厂维护,将令日需求量减少约35万桶.

位於德克萨斯州Port Arthur的美国最大炼厂的新装置关闭维修,又抹去了每日20万桶的需求.若再假设沙特国内需求保持稳定,这可能意味着产量会降至约950万桶.

今年上半年,沙特录得石油营收盈余,凭此可以捱过萧条时期.

"海湾国家可以忍受油价低於90美元,因为今年上半年油价一直高於100美元,在此期间已获利颇丰,"一位OPEC海湾成员国的官员表示.

"因此不要期待海湾国家仅仅会因油价跌至90美元下方,就会立刻削减供应."

路透基於沙特原油平均出口价格114美元计算得出,该国今年迄今已从石油出口中获得略高於1,550亿美元的收益.

预计今年油价只要达到每桶大约75-80美元,就能令沙特实现预算平衡.

Drollas称,伦敦全球能源研究中心(CGES)计算得出,如果OPEC维持日产出在约3,150万桶的当前水准,石油均价在第四季将跌至每桶74美元,到2013年第一季将跌至59美元.(完)

--编译 隋芬/侯向明/梁睿雪/兰秀娟;审校 徐文焰/蔡美珍

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