沙特能源部长称油市趋于平衡 价格开始稳定--沙特新闻社

路透多哈7月4日 - 据沙特新闻社(SPA)报导，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)和石油输出国组织(OPEC)候任秘书长巴尔金都一致认为，国际油市正趋于平衡，油价开始稳定。

报导称法力赫和巴尔金都在达兰会面，讨论OPEC在稳定油市方面的作用。

法力赫称沙特通过OPEC寻求继续发挥满足不断增长的国际原油需求的作用，确保持续可靠的石油供应。(完)