沙特能源部长称油市趋于平衡 价格开始稳定--沙特新闻社

英国央行总裁卡尼称英国经济越发依赖强劲的消费者支出
路透伦敦1月16日 - 英国央行总裁卡尼周一称，今年他将密切关注英国消费者支出，看看面对通胀上升，自去年6月公投脱欧以来出现的旺盛消费需求是否会持续。
路透多哈7月4日 - 据沙特新闻社(SPA)报导，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)和石油输出国组织(OPEC)候任秘书长巴尔金都一致认为，国际油市正趋于平衡，油价开始稳定。
报导称法力赫和巴尔金都在达兰会面，讨论OPEC在稳定油市方面的作用。
法力赫称沙特通过OPEC寻求继续发挥满足不断增长的国际原油需求的作用，确保持续可靠的石油供应。(完)
(编译 王丽鑫；审校 杜明霞)
路透伦敦1月16日 - 英国央行总裁卡尼周一称，今年他将密切关注英国消费者支出，看看面对通胀上升，自去年6月公投脱欧以来出现的旺盛消费需求是否会持续。
路透柏林1月16日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)就贸易保护主义政策的危险性向美国候任总统特朗普(Donald Trump)发出警告。
路透伦敦1月17日 - 一项调查周二显示，英国企业对其投资计划越来越谨慎，英国打算脱离欧盟将会如何影响到今年的经济令这些企业感到担忧。