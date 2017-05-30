沙特内阁重申与其他主要产油国协力平衡油市的政策--声明

路透迪拜5月30日 - 沙特内阁周一重申，该国政策是与其他主要产油国合作以平衡油市并限制市场波动。

石油输出国组织(OPEC)以及俄罗斯带头的非OPEC产油国上周决定，将减产协议期限延长九个月至2018年3月，期望借此减少全球原油供应过剩。

“部长会议重申沙特石油政策，即支持与其他主要产油国合作，恢复国际油市平衡和限制市场波动性，并且保护产油国和消费国的利益，”内阁在通过沙特新闻社(SPA)发表的声明中称。(完)