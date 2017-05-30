沙特内阁重申与其他主要产油国协力平衡油市的政策--声明

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透迪拜5月30日 - 沙特内阁周一重申，该国政策是与其他主要产油国合作以平衡油市并限制市场波动。
石油输出国组织(OPEC)以及俄罗斯带头的非OPEC产油国上周决定，将减产协议期限延长九个月至2018年3月，期望借此减少全球原油供应过剩。
“部长会议重申沙特石油政策，即支持与其他主要产油国合作，恢复国际油市平衡和限制市场波动性，并且保护产油国和消费国的利益，”内阁在通过沙特新闻社(SPA)发表的声明中称。(完)
(编译 许娜；审校 王兴亚)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。