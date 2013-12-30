一名沙特王子因谋杀可能面临死刑

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透迪拜12月29日 - 英文报纸《阿拉伯新闻》（ArabNews）周日报道称，一名沙特王子可能因谋杀被处决，这是沙特皇室成员面临死刑的罕见案例。
报纸未透露这名王子以及被他谋杀的人姓名，但称皇室暨政府高层--王储萨勒曼（Salman）已为“一名被认定谋杀一沙特公民的王子可能被处决扫清障碍”。
据报道，萨勒曼对内政部长纳伊夫(Mohammed bin Nayef)称：“伊斯兰法适用于所有人，无一例外。”
此前受害者父亲发表声明称，他不准备宽恕凶手，并对死亡补偿金的金额不满意。
政府往往鼓励被害者家属接受补偿金，而不是坚持处决凶手。
报道引述萨勒曼的话称：“无论大小、贫富，一视同仁。任何人都不得干预司法决定。这是我们国家的传统。我们都有义务遵守伊斯兰法。”
路透未能联系到沙特内政部发言人置评。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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