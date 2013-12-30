一名沙特王子因谋杀可能面临死刑

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜12月29日 - 英文报纸《阿拉伯新闻》（Arab News）周日报道称，一名沙特王子可能因谋杀被处决，这是沙特皇室成员面临死刑的罕见案例。
报纸未透露这名王子以及被他谋杀的人姓名，但称皇室暨政府高层--王储萨勒曼（Salman）已为“一名被认定谋杀一沙特公民的王子可能被处决扫清障碍”。
据报道，萨勒曼对内政部长纳伊夫(Mohammed bin Nayef)称：“伊斯兰法适用于所有人，无一例外。”
此前受害者父亲发表声明称，他不准备宽恕凶手，并对死亡补偿金的金额不满意。
政府往往鼓励被害者家属接受补偿金，而不是坚持处决凶手。
报道引述萨勒曼的话称：“无论大小、贫富，一视同仁。任何人都不得干预司法决定。这是我们国家的传统。我们都有义务遵守伊斯兰法。”
路透未能联系到沙特内政部发言人置评。(完)
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。