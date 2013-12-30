一名沙特王子因谋杀可能面临死刑

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜12月29日 - 英文报纸《阿拉伯新闻》（Arab News）周日报道称，一名沙特王子可能因谋杀被处决，这是沙特皇室成员面临死刑的罕见案例。

报纸未透露这名王子以及被他谋杀的人姓名，但称皇室暨政府高层--王储萨勒曼（Salman）已为“一名被认定谋杀一沙特公民的王子可能被处决扫清障碍”。

据报道，萨勒曼对内政部长纳伊夫(Mohammed bin Nayef)称：“伊斯兰法适用于所有人，无一例外。”

此前受害者父亲发表声明称，他不准备宽恕凶手，并对死亡补偿金的金额不满意。

政府往往鼓励被害者家属接受补偿金，而不是坚持处决凶手。

报道引述萨勒曼的话称：“无论大小、贫富，一视同仁。任何人都不得干预司法决定。这是我们国家的传统。我们都有义务遵守伊斯兰法。”

路透未能联系到沙特内政部发言人置评。(完)