沙特发生汽车炸弹爆炸 “伊斯兰国”宣称负责

路透利雅得7月16日 - 沙特内政部称，该国安全级别最高的监狱附近一检查站周四傍晚发生汽车炸弹爆炸，车上司机死亡，两名安全官员受伤。“伊斯兰国”宣称对此次事件负责。

爆炸现场附近的“Ha'er”监狱关押着许多伊斯兰囚犯。

沙特国家通讯社SPA称司机名为Abdullah Fahd Abdullah al-Rashed，1997年出生，从未出过沙特国境。

SPA称这名青年之前杀害了他的叔叔Rashid Ibrahim al Safyan，后者是一名军官。

“伊斯兰国”在网上发表声明，宣称对Rashid Ibrahim al Safyan被杀以及炸弹袭击事件负责，称之为“双重行动”。

“安全官员当时在利雅得‘Ha'er’路的一个检查站执勤，要求驾驶可疑车辆的司机停车。该司机引爆炸弹后身亡。”沙特内政部声明中称。

沙特国家电视台Ekhbariya援引未具名消息人士称，这名司机当天下午杀害其叔叔后，驾车逃离。

电视台称，该司机试图绕过检查站，而后当安全人员试图包围他时引爆了炸弹。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。