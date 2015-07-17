沙特发生汽车炸弹爆炸 “伊斯兰国”宣称负责

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透利雅得7月16日 - 沙特内政部称，该国安全级别最高的监狱附近一检查站周四傍晚发生汽车炸弹爆炸，车上司机死亡，两名安全官员受伤。“伊斯兰国”宣称对此次事件负责。
爆炸现场附近的“Ha'er”监狱关押着许多伊斯兰囚犯。
沙特国家通讯社SPA称司机名为Abdullah Fahd Abdullah al-Rashed，1997年出生，从未出过沙特国境。
SPA称这名青年之前杀害了他的叔叔Rashid Ibrahim al Safyan，后者是一名军官。
“伊斯兰国”在网上发表声明，宣称对Rashid Ibrahim al Safyan被杀以及炸弹袭击事件负责，称之为“双重行动”。
“安全官员当时在利雅得‘Ha'er’路的一个检查站执勤，要求驾驶可疑车辆的司机停车。该司机引爆炸弹后身亡。”沙特内政部声明中称。
沙特国家电视台Ekhbariya援引未具名消息人士称，这名司机当天下午杀害其叔叔后，驾车逃离。
电视台称，该司机试图绕过检查站，而后当安全人员试图包围他时引爆了炸弹。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”