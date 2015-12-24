沙特一医院发生火灾 25人死亡107人受伤

美国候任总统特朗普准备上任第一天签署多项行政令
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透迪拜12月24日 - 沙特民防机构发表声明称，该国西南部港口城市吉赞一家医院周四拂晓前发生火灾，造成25人死亡，107人受伤。
该机构称，火灾发生在吉赞综合医院（Jazan General Hospital）的重症监护室和产房。
受伤人员被转往该地区的私人和综合医院。沙特民防机构称，火灾已得到控制，起火原因正在调查之中。
该机构在Twitter上发布的照片显示，浓浓的黑烟和熊熊大火似乎已令这座约三层的白色建筑内部严重受损。（完）
编译：程芳 发稿：王燕焜
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国首相特雷莎·梅周四对达沃斯世界经济论坛表示，英国决定退出欧盟后正面临重要变化时期，并将需要在全球扮演新的角色。