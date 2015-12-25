沙特一医院发生火灾 至少24人死亡（更新版）

（新增沙特卫生部长评论，更新死亡人数）

路透迪拜12月24日（记者 Hadeel Al Sayegh） - 沙特官员表示，该国一家医院的重症监护室和产房在周四拂晓前发生火灾，造成至少24人死亡，123人受伤。

火灾发生在沙特西南部港口城市吉赞的一家综合医院。吉赞是吉赞省的首府，吉赞省是沙特最贫困的地区之一。

沙特民防机构曾表示，25人在火灾中遇难，但沙特卫生部长Khalid al-Falih后来称，火灾造成24人死亡。官员们表示，两名死者为保安人员，一名是儿童。

沙特国营电视台新闻频道（Al-Ekhbariya）采访到的一名目击者称，火灾原因似乎与电路有关，但仅仅3分钟大火便蔓延到整个医院。

“我们能听到女人们在尖叫，”这名未具名的男子称。

沙特民防机构在Twitter上发布的照片显示，浓浓的黑烟和熊熊大火似乎已令这座白色建筑内部严重受损。一些救援人员通过梯子从窗户爬进去。

对沙特统治家族的批评没有获得赞同，但多位Twitter用户发表的一系列评论暗示，火灾是官方疏忽的结果。他们并对今年发生在沙特公共设施的一系列事故提出批评。

Falih发表简短声明称，他承认卫生部做得不好，但表示判定火灾原因仍为时尚早，一个委员会将对火灾原因进行调查。（完）