沙特一医院发生火灾 25人死亡107人受伤

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜12月24日 - 沙特民防机构发表声明称，该国西南部港口城市吉赞一家医院周四拂晓前发生火灾，造成25人死亡，107人受伤。

该机构称，火灾发生在吉赞综合医院（Jazan General Hospital）的重症监护室和产房。

受伤人员被转往该地区的私人和综合医院。沙特民防机构称，火灾已得到控制，起火原因正在调查之中。

该机构在Twitter上发布的照片显示，浓浓的黑烟和熊熊大火似乎已令这座约三层的白色建筑内部严重受损。（完）