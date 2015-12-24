沙特一医院发生火灾 25人死亡107人受伤

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜12月24日 - 沙特民防机构发表声明称，该国西南部港口城市吉赞一家医院周四拂晓前发生火灾，造成25人死亡，107人受伤。
该机构称，火灾发生在吉赞综合医院（Jazan General Hospital）的重症监护室和产房。
受伤人员被转往该地区的私人和综合医院。沙特民防机构称，火灾已得到控制，起火原因正在调查之中。
该机构在Twitter上发布的照片显示，浓浓的黑烟和熊熊大火似乎已令这座约三层的白色建筑内部严重受损。（完）
编译：程芳 发稿：王燕焜
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。