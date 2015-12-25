更新版1-中东情势：沙特一医院发生火灾，至少24人死亡

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
(本文由路透中文网编译提供)
（新增沙特卫生部长评论，更新死亡人数）
路透迪拜12月24日（记者 Hadeel Al Sayegh） - 沙特官员表示，该国一家医院的重症监护室和产房在周四拂晓前发生火灾，造成至少24人死亡，123人受伤。
火灾发生在沙特西南部港口城市吉赞的一家综合医院。吉赞是吉赞省的首府，吉赞省是沙特最贫困的地区之一。
沙特民防机构曾表示，25人在火灾中遇难，但沙特卫生部长Khalid al-Falih后来称，火灾造成24人死亡。官员们表示，两名死者为保安人员，一名是儿童。
沙特国营电视台新闻频道（Al-Ekhbariya）采访到的一名目击者称，火灾原因似乎与电路有关，但仅仅3分钟大火便蔓延到整个医院。
“我们能听到女人们在尖叫，”这名未具名的男子称。
沙特民防机构在Twitter上发布的照片显示，浓浓的黑烟和熊熊大火似乎已令这座白色建筑内部严重受损。一些救援人员通过梯子从窗户爬进去。
对沙特统治家族的批评没有获得赞同，但多位Twitter用户发表的一系列评论暗示，火灾是官方疏忽的结果。他们并对今年发生在沙特公共设施的一系列事故提出批评。
Falih发表简短声明称，他承认卫生部做得不好，但表示判定火灾原因仍为时尚早，一个委员会将对火灾原因进行调查。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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