中东金融：沙特对外开放股市，海湾资金流入有望翻番

* 沙特股市市值相当于海湾地区其它阿拉伯国家股市之和

* 最终可能吸引逾500亿美元新资金流入

* 其它海湾股市可能也将受益

* 沙特股市将更容易受到全球市场动荡的冲击

路透迪拜7月23日 - 沙特股市向海外投资者开放，可能会让流入海湾证券市场的外资规模增长一倍，这提高了该地区的投资吸引力，但也带来了新的风险。

沙特市场监管部门周二称，外国金融机构明年上半年将可以直接投资沙特股市。受此影响，沙特以及其它海湾国家的外资流入规模预计都将增加。

由于沙特股市规模在阿拉伯世界中最大，此举将让海湾市场的规模一下子增大很多，成为国际资金多元化投资的又一选择。

沙特股市市值约为5,500亿美元，几乎相当于海湾地区其它阿拉伯国家股市的总和，占该地区股市交易额的约三分之二。外资长期以来一直抱怨此地区流动性欠佳，现在这个问题将得到改善。

但开放股市同时也会带来风险，这种担心曾让沙特把改革推迟了数年时间。外资进入可能破坏市场稳定，因为在开放之前，本地投资者可能会把股价推高到难以为继的水平。

此外，这也会让沙特股市面临全球动荡的冲击。以前，无论是美国升息，还是新兴市场爆发危机，对海湾投资者基本上都没什么影响。以后就不一样了，这些事件有可能会引发外资大规模撤离海湾市场。

但整体而言，海湾国家可能将享受沙特开放股市带来的“光环效应”。随着更多的海外机构发现值得在此地区开展业务，资金将流入海湾地区的许多市场。

此外，沙特以及阿联酋、卡塔尔和科威特等其它富裕的海湾经济体拥有庞大的预算盈余和经常帐盈余。除非油价持续暴跌，否则这些盈余可能将使海湾国家较其它新兴市场更不易受到全球动荡的冲击。

欲浏览海湾地区股市与MSCI明晟新兴市场指数对比图表，请点击：link.reuters.com/cun29t

**是否会被纳入指标股指？**

MSCI明晟等主要股指供应商是否会将沙特纳入许多基金经理使用的指标股指，将对上述前景产生重要影响。

过去，许多很有前途的股市都是从“前缘市场指数”开始起步，之后随着开放程度加深才被提升至“新兴市场指数”。

但对沙特而言，要走这条道路并不容易，因为它的规模太大。若把沙特纳入MSCI明晟前缘市场指数，那么它与科威特合起来在整个指数中所占的权重就远超50%。因此，部分基金经理认为，应该直接把沙特纳入新兴市场指数。