沙特朝觐发生严重踩踏事故 至少717人遇难

路透沙特米纳9月24日 （记者 Nidal al-Mughrabi） - 沙特当局称，有至少717人在周四麦加朝觐者踩踏事故中丧生，是沙特25年来最严重的朝觐踩踏事故。

另有至少863人受伤。沙特国王萨勒曼称，事故发生后他已下令对朝觐活动安排进行检讨。事故发生时，两拨人群前往掷石驱魔的仪式途中，同时抵达米纳的一个十字路口，在此发生了踩踏事故。米纳在麦加以东数公里。

此次是1990年7月以来最严重的朝觐踩踏事故，1990年7月的踩踏事故造成1,426人丧生。

沙特民防部门周四发布于Twitter的照片显示，救援人员将躺在担架上的朝觐者抬上一辆救护车。

其他图片显示身穿白色朝觐服装的男性遗体堆在一起，一些遗体上可以看到伤口。

Twitter上一个未经核实的视频显示，朝觐者与救援人员试图救活一些遇难者。

麦加朝觐活动以往发生过多次严重踩踏事故、火灾和暴动，但由于沙特政府斥重资升级和扩建朝觐基础设施，且改善对人群的管控，近年来发生事故的频率已大大下降。（完）