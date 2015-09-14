麦加大清真寺塔吊倒塌 至少107人死亡

美国总统特朗普就职演说高举国家主义大旗 誓言“美国优先”
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透利雅得9月11日 - 沙特民防部门称，麦加大清真寺周五发生塔吊倒塌事故，造成至少107人死亡，另有至少238人受伤。
“死伤者都已被送往医院，事发现场没有留下伤亡人员，”民防部门负责人Suleiman al-Amr对al-Ikhbariya电视台称。他还称，事发地区出现狂风暴雨天气，树木被连根拔起，塔吊也被掀翻。
麦加和麦地那清真寺管理局发言人在声明中称，倒塌的塔吊砸到大清真寺的部分建筑。
沙特当局竭尽全力为数百万聚集在麦加参加一年一度朝觐的穆斯林做准备。去年，沙特当局以扩建大清真寺相关的安全原因，减少了允许参加朝觐的人数。
麦加朝觐为世界上规模最大的宗教聚会活动之一，此前曾发生过踩踏等事件。在2006年发生的踩踏事件中，有数百名朝觐者丧生。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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