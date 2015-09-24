沙特麦加附近发生踩踏事件 造成至少310人丧生--民防部（更新版）

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
（更新死亡人数）
路透麦加9月24日 - 沙特阿拉伯民防当局称，在穆斯林圣城麦加附近的米纳（Mina）发生朝觐者踩踏事件，造成至少310人死亡。
踩踏发生在距离麦加以东几公里外的米纳帐篷城的204号街，另有至少450人受伤。
周四还是古尔邦节（又称宰牲节），传统上也是朝觐时最危险的一天，大量朝觐者都想在同一时间和地点进行宗教仪式。
204号街是米纳到“石击恶魔”仪式现场Jamarat的两条主要道路之一。
民防部在Twitter上发布的照片显示，朝觐者躺在担架上，急救人员将伤者抬进救护车。
“正在将大批人群分隔开，并引导朝觐者走其他的路线，”民防部在Twitter上称。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。