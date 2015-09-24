沙特麦加附近发生踩踏事件 造成至少310人丧生--民防部（更新版）

（更新死亡人数）

路透麦加9月24日 - 沙特阿拉伯民防当局称，在穆斯林圣城麦加附近的米纳（Mina）发生朝觐者踩踏事件，造成至少310人死亡。

踩踏发生在距离麦加以东几公里外的米纳帐篷城的204号街，另有至少450人受伤。

周四还是古尔邦节（又称宰牲节），传统上也是朝觐时最危险的一天，大量朝觐者都想在同一时间和地点进行宗教仪式。

204号街是米纳到“石击恶魔”仪式现场Jamarat的两条主要道路之一。

民防部在Twitter上发布的照片显示，朝觐者躺在担架上，急救人员将伤者抬进救护车。

“正在将大批人群分隔开，并引导朝觐者走其他的路线，”民防部在Twitter上称。（完）