沙特麦加附近发生踩踏事件 死难者增至220人--民防部

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透麦加9月24日 - 沙特阿拉伯民防当局称，在穆斯林圣城麦加附近的米纳（Mina）发生朝觐者踩踏事件，死难者增加至220人。
踩踏发生在距离麦加以东几公里外的米纳帐篷城的204号街，另有至少450人受伤。
周四还是古尔邦节（又称宰牲节），传统上也是朝觐时最危险的一天，大量朝觐者都想在同一时间和地点进行宗教仪式。
204号街是米纳到“石击恶魔”仪式现场Jamarat的两条主要道路之一。
民防部在Twitter上发布的照片显示，朝觐者躺在担架上，急救人员将伤者抬进救护车。
“正在将大批人群分隔开，并引导朝觐者走其他的路线，”民防部在Twitter上称。(完)
编译：王凤昌 发稿：程芳
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。