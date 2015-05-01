版本:
中国
国际财经 | 2015年 5月 1日 星期五 14:52 BJT

沙特将重组国营油企沙特阿美 将其从石油部划分出去--报导

路透迪拜5月1日 - ARABIYA电视台援引消息人士称，沙特阿拉伯最高经济委员会已批准重组沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)，内容包括将其从石油部划分出去。

“沙特最高经济委员会同意副王储萨尔曼对沙特阿美的重组计划，”Arabiya电视台在Twitter的官方账号发文称。

“重组沙特阿美包括将之从石油部拆分出来，”该电视台援引消息人士报导称。

周三，沙特国王萨尔曼任命沙特阿美执行长为该公司董事长兼卫生部部长，这是该国领导层重大调整的一部分。(完)

(编译 李婷仪/许娜；审校 白云/李春喜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐