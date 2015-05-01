沙特将重组国营油企沙特阿美 将其从石油部划分出去--报导

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透迪拜5月1日 - ARABIYA电视台援引消息人士称，沙特阿拉伯最高经济委员会已批准重组沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)，内容包括将其从石油部划分出去。
“沙特最高经济委员会同意副王储萨尔曼对沙特阿美的重组计划，”Arabiya电视台在Twitter的官方账号发文称。
“重组沙特阿美包括将之从石油部拆分出来，”该电视台援引消息人士报导称。
周三，沙特国王萨尔曼任命沙特阿美执行长为该公司董事长兼卫生部部长，这是该国领导层重大调整的一部分。(完)
(编译 李婷仪/许娜；审校 白云/李春喜)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。