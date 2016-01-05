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时事要闻 | 2016年 1月 5日 星期二 18:25 BJT

鲁哈尼称沙特无法通过与伊朗断交来掩盖其“罪行”

路透迪拜1月5日 - 伊朗总统鲁哈尼周二称，沙特阿拉伯与伊朗断交，这并不能掩盖其处决什叶派教士尼姆尔（Nimr al-Nimr）的“罪行”。

“沙特阿拉伯切断与伊朗的政治关系，并不能掩盖其对一名宗教领导人实施斩首的罪行，”伊朗官方媒体IRNA援引鲁哈尼在德黑兰会见丹麦外长时的话报导称。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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