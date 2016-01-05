沙特与伊朗的纠纷可能阻碍美国推动叙利亚和平进程

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿1月4日 - 现任和前任美国官员们表示，本周伊朗和沙特阿拉伯关系破裂背后有美国和沙特两国间更深的裂痕，这可能影响美国总统奥巴马推动结束叙利亚内战的努力。
沙特政府不顾美国的警告，上周六处决了伊斯兰教什叶派教士尼姆尔（Sheikh Nimr al-Nimr），表明美国对沙特影响力的局限性。
伊朗示威者冲击沙特驻德黑兰大使馆后，沙特断绝了与伊朗的外交关系，这与美国促进沙特和伊朗接触的努力背道而驰，美国尤其希望两国在叙利亚问题上进行对话。
近期的紧张局势可能影响美国国务卿克里长期以来推动结束叙利亚内战的努力。
沙特常驻联合国代表穆阿利米（Abdallah Al-Mouallimi）周一称，沙特将参加定于1月25日在日内瓦召开的联合国支持的谈判，但对谈判取得成功几乎不报希望。
美国官员们承认沙特和伊朗的外交争端降低了促进和平进程的机会。“这将让和平进程更加艰难，”一名官员匿名说道。
“这显然很脆弱，”另外一名美国高官表示。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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