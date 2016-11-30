沙特能源部长称OPEC协议可接受伊朗冻结产量

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透维也纳11月30日 - 沙特能源部长法力赫周三表示，石油输出国组织(OPEC)正愈来愈接近达成一项限制石油产量协议，他并称，伊朗将产量冻结在制裁措施前的水准是可接受的。
上述说法可能被视为沙特作出的妥协让步。沙特最近几周坚持伊朗需完全参与减产。
法力赫还表示，OPEC目前重点放在将产量降至3,250万桶/日上限。
他表示，即使OPEC未能达成协议，市场仍会缓慢复苏，因为基本面已朝正确方向前进。(完)
(编译 蔡美珍；审校 白云/艾茂林)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。