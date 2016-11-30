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国际财经 | 2016年 11月 30日 星期三 18:15 BJT

沙特能源部长称OPEC协议可接受伊朗冻结产量

路透维也纳11月30日 - 沙特能源部长法力赫周三表示，石油输出国组织(OPEC)正愈来愈接近达成一项限制石油产量协议，他并称，伊朗将产量冻结在制裁措施前的水准是可接受的。

上述说法可能被视为沙特作出的妥协让步。沙特最近几周坚持伊朗需完全参与减产。

法力赫还表示，OPEC目前重点放在将产量降至3,250万桶/日上限。

他表示，即使OPEC未能达成协议，市场仍会缓慢复苏，因为基本面已朝正确方向前进。(完)

(编译 蔡美珍；审校 白云/艾茂林)

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