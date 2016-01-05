沙特常驻联合国代表称沙特不是伊朗与生俱来的敌人

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透联合国/迪拜1月4日（记者 Michelle Nichols/Sam Wilkin） - 沙特周一表示会在伊朗停止干涉他国事务时恢复与伊朗的关系，并承诺会继续努力支持推动叙利亚和也门和平进程的努力。
沙特周日切断了同伊朗的所有关系。沙特处决知名什叶派教士尼姆尔（Nimr al-Nimr），此事在伊朗和伊拉克引发的示威活动已经持续进入第三天。
沙特常驻联合国代表穆阿利米（Abdallah Al-Mouallimi）被问及怎样才能恢复沙伊关系时对记者称：“非常简单--伊朗停止并不再干涉包括我们自己在内的他国内政。”
“如果他们这么做，我们当然会同伊朗有正常的关系。”穆阿利米说。“我们并非伊朗与生俱来的天生敌人。”
继沙特之后，巴林和苏丹周一也切断了同伊朗的所有关系，阿联酋调降了与伊朗的外交关系级别。
穆阿利米称，沙伊断交不会影响沙特推动叙利亚及也门和平进程的努力。“我们会参加接下来的涉叙会谈，不会因为伊朗或其他方面而抵制会谈。”他在联合国对记者称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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