若继续“宗派”政策 沙特或将崩溃--伊朗革命卫队高官

路透迪拜1月7日（记者 Bozorgmehr Sharafedin） - 伊朗革命卫队副司令萨拉米(Hossein Salami)周二称，如果沙特阿拉伯继续在该地区执行他所说的宗派政策，未来几年沙特会“崩溃”。

“沙特的政策将产生多米诺效应，他们将被埋葬在自己制造的雪崩下，”伊朗法尔斯通讯社援引萨拉米的话报导称。

“如果沙特不纠正他们的道路，其政权将在未来几年崩溃。”

萨拉米将沙特的政策与前伊拉克总统萨达姆的政策相比较。

“沙特政权所走的道路与萨达姆在20世纪80、90年代所走的道路相似。萨达姆挑起了与伊朗的战争，处决知名的教士和高官，镇压反对者，最后凄惨而终。”

萨拉米表示，沙特与伊朗断交的决定“荒谬而且可恶”，伊拉克和叙利亚的暴力冲突是“沙特在该地区宗派政策的直接结果”。（完）