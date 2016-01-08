若继续“宗派”政策 沙特或将崩溃--伊朗革命卫队高官

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透迪拜1月7日（记者 Bozorgmehr Sharafedin） - 伊朗革命卫队副司令萨拉米(Hossein Salami)周二称，如果沙特阿拉伯继续在该地区执行他所说的宗派政策，未来几年沙特会“崩溃”。
“沙特的政策将产生多米诺效应，他们将被埋葬在自己制造的雪崩下，”伊朗法尔斯通讯社援引萨拉米的话报导称。
“如果沙特不纠正他们的道路，其政权将在未来几年崩溃。”
萨拉米将沙特的政策与前伊拉克总统萨达姆的政策相比较。
“沙特政权所走的道路与萨达姆在20世纪80、90年代所走的道路相似。萨达姆挑起了与伊朗的战争，处决知名的教士和高官，镇压反对者，最后凄惨而终。”
萨拉米表示，沙特与伊朗断交的决定“荒谬而且可恶”，伊拉克和叙利亚的暴力冲突是“沙特在该地区宗派政策的直接结果”。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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