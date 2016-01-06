伊拉克将对伊朗和沙特的外交争端进行调解--伊外长

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透迪拜1月6日 - 根据对伊拉克外长贾法里（Ibrahim al-Jaafari）讲话的翻译，他周三称，伊拉克将进行调解，尝试化解伊朗和沙特阿拉伯之间的外交争端。
贾法里在与伊朗外长扎里夫举行的联合记者会上做出上述表示。伊朗国家电视台对此次联合记者会进行了现场直播。
伊朗英语电视新闻频道Press TV以字幕形式播发了贾法里谈话的翻译内容。
扎里夫称，沙特阿拉伯正在加剧该地区紧张局势，而伊朗方面则在努力降温。“制造紧张不是力量的象征，而是软弱，”他说道。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。