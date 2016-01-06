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时事要闻 | 2016年 1月 6日 星期三 18:25 BJT

伊拉克将对伊朗和沙特的外交争端进行调解--伊外长

路透迪拜1月6日 - 根据对伊拉克外长贾法里（Ibrahim al-Jaafari）讲话的翻译，他周三称，伊拉克将进行调解，尝试化解伊朗和沙特阿拉伯之间的外交争端。

贾法里在与伊朗外长扎里夫举行的联合记者会上做出上述表示。伊朗国家电视台对此次联合记者会进行了现场直播。

伊朗英语电视新闻频道Press TV以字幕形式播发了贾法里谈话的翻译内容。

扎里夫称，沙特阿拉伯正在加剧该地区紧张局势，而伊朗方面则在努力降温。“制造紧张不是力量的象征，而是软弱，”他说道。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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