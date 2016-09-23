沙特提议愿降低自身石油产量 交换伊朗同意冻产--消息

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透迪拜/伦敦9月23日 - 三位知情消息人士向路透表示，在下周阿尔及利亚产油国会议之前，沙特阿拉伯已经提出一项重大让步，如果伊朗同意对其今年产量设限，沙特愿意降低自己的石油产量。
不愿具名的消息人士向路透表示，这项提议是在这个月提出，伊朗方面尚未接受或拒绝。
消息人士称，沙特阿拉伯准备将石油产量降至今年初的较低水准，以换取伊朗将石油产量冻结在当前水平；伊朗目前每日原油产量为360万桶。
一位消息人士称，“(沙特)他们准备减产，但伊朗也得同意冻产才行。”(完)
(编译/审校 蔡美珍/于春红/龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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