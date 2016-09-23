沙特提议愿降低自身石油产量 交换伊朗同意冻产--消息

路透迪拜/伦敦9月23日 - 三位知情消息人士向路透表示，在下周阿尔及利亚产油国会议之前，沙特阿拉伯已经提出一项重大让步，如果伊朗同意对其今年产量设限，沙特愿意降低自己的石油产量。

不愿具名的消息人士向路透表示，这项提议是在这个月提出，伊朗方面尚未接受或拒绝。

消息人士称，沙特阿拉伯准备将石油产量降至今年初的较低水准，以换取伊朗将石油产量冻结在当前水平；伊朗目前每日原油产量为360万桶。

一位消息人士称，“(沙特)他们准备减产，但伊朗也得同意冻产才行。”(完)