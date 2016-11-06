独家：沙特与伊朗再度发生争执 沙特可能将提高石油产量--消息

2008年10月17日，在鹿特丹拍到的沙特超级油轮''Sirius Star''。 REUTERS/Adri Schouten

路透迪拜/伦敦11月4日 - 石油输出国组织(OPEC)数位消息人士称，沙特阿拉伯与伊朗旧有的争端在上周OPEC专家会议上再度浮现；沙特称，如果伊朗拒绝限产，那么沙特可能将大幅提高石油产量以压低油价。

最近几年这两个OPEC巨头间的冲突越来越频繁。

但最近数月这一紧张局势降温，因沙特决定支持全球石油限产协议，而这将提高OPEC采取措施提高油价的可能性。

但五位参加了上周OPEC专家会议的匿名消息人士对路透称，在这次会议上沙特和伊朗冲突再起；上周会议旨在为11月30日的下次OPEC部长级会谈敲定减产细节。

一位参加了上周会议的OPEC消息人士对路透称，“沙特威胁将把每日石油产量提高到1,100万桶，甚至是1,200万桶以压低油价，并威胁退出会议，”

OPEC总部拒绝对上周闭门会议的讨论进行置评。沙特和伊朗驻OPEC代表亦拒绝发表正式评论。

一位波斯湾国家的资深OPEC消息人士称，沙特没有说将提高产量，而是说“可能”提高。

“沙特没有威胁，沙特石油产量没有超过客户需求，”这位消息人士称，“如果没有协议的话，所有产油国都能提高产量，这是事实。”

油价周五下跌。两大指标原油期货均收于9月以来的最低水平，布兰特原油下跌 0.77美元，或1.7%，报每桶45.58美元；美国原油下跌0.59美元，或1.3%，报44.07美元。两者均较10月初触及的高位下跌了15%。

上述OPEC消息人士称，沙特的立场招来了伊朗的反对，伊朗称不愿意冻产。伊朗指称其应被免于限产，因为伊朗石油产量正从欧盟解除制裁后回升。

法力赫(Khalid al-Falih)在今年5月当上沙特能源、工业和矿产资源大臣后，沙特的立场有所缓和。

OPEC于9月同意小幅减产，为2008年以来的首次；面对越来越沉重的低油价压力，OPEC领袖沙特阿拉伯对劲敌伊朗的立场有所软化。

上周专家会议上紧张气氛重新出现，凸显了OPEC协议的脆弱性。在将阿尔及利亚初步协议落实前，OPEC还有很长的路要走。

参加了10月28日专家会议的消息人士称，对于沙特在波斯湾的OPEC盟友来说，沙特关于增产的言论都令他们大吃一惊。

一位消息人士称，沙特驻OPEC代表要求取消与包括俄罗斯在内非OPEC产油国在次日(10月29日)的会议，因为伊朗反对这一协议。但OPEC其他成员国劝说沙特参加会议，以免让OPEC感到尴尬。

一位非伊朗的OPEC消息人士称，“我们感到他们(沙特)希望会议失败。”

**“战争前线”**

沙特驻OPEC代表对伊朗代表称，伊朗应把产量冻结在每日366万桶；据二手消息来源，这是OPEC专家对伊朗产量的最新估算。

伊朗报告称，9月石油产量为每日385万桶，并称只有产量达到OPEC总上限的12.7%、即每日420万桶，才会限产。

伊朗在会议后对国内媒体的言论暗示会上气氛较为紧张。

“在石油业工作就像是在战争前线，我们不得不保护自己的战壕，尽量提高我们的产能，”伊朗国家石油公司(NIOC)董事总经理Ali Kardor对伊朗石油部通讯社Shana称。

“下次OPEC会议在即，我们将永不停止地努力在OPEC夺回我们的配额，”他周一称，并表示伊朗目前原油产量接近每日400万桶。

数位OPEC消息人士称，如果伊朗同意将产量冻结在每日360至370万桶左右的水平，沙特愿意将产量从夏季高峰时的每日1,070万桶降至约1,020万桶。

高级别专家委员会将于11月25日在维也纳再度召开会议，以在11月30日OPEC部长级会议前敲定细节。

OPEC秘书长巴尔金都称，他“乐观地”认为将达成最终协议。一位参加了周五会议的OPEC代表称，他预计11月将达成协议。

这位代表称，“可以从不同的角度看待这个问题，讨论仍在继续这个事实就是正面迹象。在接近部长级会议时他们将继续努力。”(完)