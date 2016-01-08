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时事要闻 | 2016年 1月 8日 星期五 11:36 BJT

沙特不会允许沙伊爆发战争--沙特副王储

路透利雅得1月7日 - 《经济学人》周四报导称，沙特副王储穆罕默德·本·萨勒曼（Mohammed bin Salman）称，沙特与伊朗若开战将开启一场大灾难，沙特不会允许这种事情发生。

“我们根本不会往这（战争）上面想，谁要是将事态推向这种方向，谁就是心术不正，”萨勒曼接受《经济学人》采访称。

萨勒曼称，沙特对美国减少自身在中东的作用表示担忧。

“美国必须意识到他们是全球头号国家，他们的行为必须与此相称，”他说道。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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