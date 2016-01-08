沙特不会允许沙伊爆发战争--沙特副王储

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透利雅得1月7日 - 《经济学人》周四报导称，沙特副王储穆罕默德·本·萨勒曼（Mohammed bin Salman）称，沙特与伊朗若开战将开启一场大灾难，沙特不会允许这种事情发生。
“我们根本不会往这（战争）上面想，谁要是将事态推向这种方向，谁就是心术不正，”萨勒曼接受《经济学人》采访称。
萨勒曼称，沙特对美国减少自身在中东的作用表示担忧。
“美国必须意识到他们是全球头号国家，他们的行为必须与此相称，”他说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。