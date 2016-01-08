分析：与伊朗断交可能不是沙特的目的 但沙特并不后悔

沙特国王萨勒曼2015年12月23日在利雅得亮相的图片。 REUTERS/Bandar al-Jaloud/Saudi Royal Court/Handout

路透利雅得1月7日（记者 Angus McDowall） - 沙特处决什叶派教士奈米尔（Nimr al-Nimr）引发其与伊朗断绝外交关系，可能是沙特因国内原因作出相关决定的副作用，而非该国蓄意激怒伊朗的后果。

不管沙特是不是故意引发这场风波，但该国的新统治者都没有流露出悔意。

沙特副王储兼国防大臣穆罕默德·本·萨勒曼周四发声试图打消外界疑虑，称沙特与伊朗之间的危机不会演变成全面战争。

“沙特与伊朗之间如果爆发战争会在该地区引发大灾难，严重影响世界其他地区。我们无疑不会允许此类事情发生。”他对《经济学人》称。

但自奈米尔被处决以来，沙特并未采取措施阻止同伊朗的对峙升级，表明该国对这种边缘政策（brinkmanship）感到满意。

奈米尔被处决后的当天晚上，伊朗示威者冲击沙特驻德黑兰大使馆以及驻马什哈德领事馆。沙特随后以切断两国外交关系作为回应。

“我觉得，在阿卜杜拉国王时期，这种情况就不会发生。不论是处决（奈米尔）还是断交都不会发生。”一位要求匿名的沙特政治分析师说。

“我个人希望他们只是召回大使，这样以后再行改变就不那么困难。”该分析师指的是切断外交关系的决定。

沙特人表示，沙特与伊朗断交，再次证明该国新统治者与其前任相比，在采取行动方面不再那么优柔寡断。

接近沙特当局的几位消息人士称，尽管伊朗不止一次发生过冲击外交使领馆事件，但沙特驻伊朗使领馆遭冲击确实出乎意料。

一位人脉颇广的沙特人称，尽管他认为沙特统治者没有预料到驻伊朗的使领馆会遭袭击一事，不过他相信沙特当局愿意冒着遭伊朗方面报复的风险去处决他们认为有充分理由处死的奈米尔。

“（沙特）政府的意图是击退伊朗的干预。因此，如果伊朗试图插手（沙特）国内事务，那就是彻底的不可接受（anathema）。”这位沙特人还称，伊朗的威胁甚至可能促使了沙特更加决意要处决奈米尔。

“奈米尔是一个在沙特被判有罪的沙特公民。沙特当局认为‘我们肯定不会顾及国际社会的意见，尤其是伊朗当局的看法’。”（完）