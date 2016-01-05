叙利亚反对派呼吁所有阿拉伯国家与伊朗断交

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透贝鲁特1月4日 - 叙利亚流放政治反对派周一呼吁所有阿拉伯国家与伊朗断绝外交关系；沙特周日宣布与伊朗断交。
位于土耳其的叙利亚“全国联盟”宣布支持沙特的举动，呼吁“所有阿拉伯和伊斯兰国家采取类似举动”，同时对其所称的伊朗支持叙利亚和伊拉克民兵力量的做法予以批评。
伊朗支持叙利亚总统阿萨德。
沙特处决知名什叶派教士，引发伊朗示威者周日晚冲击沙特驻伊朗大使馆，导致该地区逊尼派与什叶派之间的关系紧张。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。