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时事要闻 | 2016年 1月 5日 星期二 08:57 BJT

叙利亚反对派呼吁所有阿拉伯国家与伊朗断交

路透贝鲁特1月4日 - 叙利亚流放政治反对派周一呼吁所有阿拉伯国家与伊朗断绝外交关系；沙特周日宣布与伊朗断交。

位于土耳其的叙利亚“全国联盟”宣布支持沙特的举动，呼吁“所有阿拉伯和伊斯兰国家采取类似举动”，同时对其所称的伊朗支持叙利亚和伊拉克民兵力量的做法予以批评。

伊朗支持叙利亚总统阿萨德。

沙特处决知名什叶派教士，引发伊朗示威者周日晚冲击沙特驻伊朗大使馆，导致该地区逊尼派与什叶派之间的关系紧张。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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