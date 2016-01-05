沙特称沙伊断交不会影响叙利亚及也门的和平进程

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透联合国1月4日 - 沙特常驻联合国代表穆阿利米（Abdallah Al-Mouallimi）周一称，沙特决定与伊朗断绝外交关系，不会影响沙特推动叙利亚及也门和平进程的努力。
“从我们方面看，应当没有影响，因为我们会继续努力支持在叙利亚和也门问题上的和平努力。”穆阿利米对记者称。“我们会参加接下来的涉叙会谈，不会因为伊朗或其他方面而抵制会谈。”
“即使在断绝外交关系前，伊朗方面一直都不是很支持，他们在这些和平努力方面一直都不是很积极。”穆阿利米说道。“我认为，这次的断交不会让他们改变做法。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。