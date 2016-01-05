沙特称沙伊断交不会影响叙利亚及也门的和平进程

路透联合国1月4日 - 沙特常驻联合国代表穆阿利米（Abdallah Al-Mouallimi）周一称，沙特决定与伊朗断绝外交关系，不会影响沙特推动叙利亚及也门和平进程的努力。

“从我们方面看，应当没有影响，因为我们会继续努力支持在叙利亚和也门问题上的和平努力。”穆阿利米对记者称。“我们会参加接下来的涉叙会谈，不会因为伊朗或其他方面而抵制会谈。”

“即使在断绝外交关系前，伊朗方面一直都不是很支持，他们在这些和平努力方面一直都不是很积极。”穆阿利米说道。“我认为，这次的断交不会让他们改变做法。”（完）