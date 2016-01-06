克里鼓励沙特与伊朗对话 担忧两国僵局阻碍叙利亚和谈

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿1月6日 - 美国国务院周二称，国务卿克里过去一天里与沙特和伊朗官员通话，再三鼓励沙特与伊朗展开对话；克里亦计划致电该地区的其他官员。
沙特处决一位知名什叶派教士后，其驻德黑兰大使馆遭到冲击，之后沙特宣布与伊朗断交。
克里正试图斡旋各方以达成结束叙利亚内战的和平协议，而逊尼派为主的沙特与什叶派为主的伊朗之间的纠纷可能破坏他的努力。
克里的发言人柯比（John Kirby）对记者表示，克里过去24小时与沙特副王储以及沙特和伊朗的外长等人通话，强调推进达成叙利亚和平协议的重要性。
“克里沟通的重点之一是缓和紧张关系、恢复一定程度的冷静、鼓励这些国家进行对话和接触，同时他也提到该地区存在其它迫切事项，”柯比说道。
“显然他的最优先事项是不让（有关叙利亚和平进程的）维也纳会议停滞不前或者开倒车，”他说道。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。