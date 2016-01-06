克里鼓励沙特与伊朗对话 担忧两国僵局阻碍叙利亚和谈

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿1月6日 - 美国国务院周二称，国务卿克里过去一天里与沙特和伊朗官员通话，再三鼓励沙特与伊朗展开对话；克里亦计划致电该地区的其他官员。

沙特处决一位知名什叶派教士后，其驻德黑兰大使馆遭到冲击，之后沙特宣布与伊朗断交。

克里正试图斡旋各方以达成结束叙利亚内战的和平协议，而逊尼派为主的沙特与什叶派为主的伊朗之间的纠纷可能破坏他的努力。

克里的发言人柯比（John Kirby）对记者表示，克里过去24小时与沙特副王储以及沙特和伊朗的外长等人通话，强调推进达成叙利亚和平协议的重要性。

“克里沟通的重点之一是缓和紧张关系、恢复一定程度的冷静、鼓励这些国家进行对话和接触，同时他也提到该地区存在其它迫切事项，”柯比说道。

“显然他的最优先事项是不让（有关叙利亚和平进程的）维也纳会议停滞不前或者开倒车，”他说道。(完)