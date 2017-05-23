沙特及伊拉克均认同有必要延长减产协议九个月

路透巴格达/维也纳5月22日 - 石油输出国组织(OPEC)重量级成员沙特及伊拉克周一同意有必要把减产协议延长九个月以提振油价。在各产油国为本周会议做准备之际，两国有此共识等于移除掉一大潜在障碍。

沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫在巴格达与伊拉克石油部长会面之后说，他预期不会有OPEC国家反对把减产协议延长九个月。

OPEC周四将在维也纳举行会议，研究是否把去年12月达成的减产协议延长。

法力赫与伊拉克石油部长卢艾比共同举行了新闻发布会。法力赫对记者表示，伊拉克已对延长减产九个月的提议“开了绿灯”，该项提案将在维也纳的会议中提出。

他说，新协议内容将与之前的类似，仅有小部分改动。他表示，在OPEC开会之前不会有任何正式决定。(完)