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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 09:14 BJT

国际油市：沙特7月日均石油产量增至1,000万桶--消息人士

路透利雅得8月10日 - 石油行业消息人士周六表示，沙特阿拉伯7月日均石油产量为约1,000万桶，高于6月的960万桶。

该人士称，沙特向国内和出口市场日均供应石油999万桶。当沙特产量高于供应量时，多余部分通常会投入库存。

沙特在5月日均向市场供应960万桶，4月为930万桶。

沙特石油产量通常在夏季增长，以向国内发电站提供燃料，满足电力需求的大幅增长。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
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