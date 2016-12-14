《KEMP专栏》沙特联合多国大手笔减产 深刻改写油市人气

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦12月13日 - 沙特阿拉伯联合组建史无前例的产油国联盟同意2017年减产，油市人气就此改写。

沙特官员已争取到石油输出国组织(OPEC)成员国承诺2017年上半年减产近120万桶/日， 非OPEC产油国也承诺减产56万桶/日。

在此过程中，很多对冲基金经理被沙特谈判代表杀个措手不及。因预期达不成协议或只能达成力度很弱的协议，这些基金经理上月大举建立石油期货和期权空仓。

受对协议的质疑情绪驱导，10月18日至11月22日期间，对冲基金经理针对三大原油期货和期权合约的空头仓位大增逾2亿桶。

但随着谈判代表逐渐弥合分歧，并宣布OPEC成员国之间达成协议，这些仓位几乎统统被结清：在11月22日至12月6日的仅仅两周内，空仓就减少了1.74亿桶。

不论有意与否，沙特都因此实施了一次成功的逼空操作，推动原油价格上涨，因为做空的基金经理被迫回补已发生亏损的空仓。

而对冲基金则通过在过去四周额外增开1.54亿桶原油多仓，又进一步助长了油价涨势，这些多仓包括OPEC减产协议宣布之后那周新增的9,400万桶。

因此，对冲基金领域的立场也由空转多，11月15日还持相对看空立场，当时的净多仓仅为4.22亿桶，而到12月6日已然看多，净多仓达到创纪录高位8.95亿桶。

布兰特原油价格目前已从11月中旬的每桶不足45美元涨至55美元以上。

而且预期供需平衡状况的指标--布兰特原油跨期价差也已走强，不过该价差的收紧多数体现在2017年上半年之后的指标上。

**成功的协议？**

这种人气的突然转变促使很多分析师得出如是结论：OPEC已经回归以往油市积极管理者的角色，一改此前数年的被动旁观者身份。

OPEC的回归被夸大了。这个关键角色以往一直是由沙特与其最亲近的盟友扮演，由沙特出面说服其他产油国给予象征性的支持。

不过沙特已成功将过去六个月挥之不去的油市空头赶跑，让多数基金经理转而看多油市。

随之而来的油价上涨，将令OPEC与非OPEC产油国的日子好过一些，也证明协议是正确之举。

若协议能让营收实现所承诺的大幅改善，石油出口国就比较不可能阳奉阴违。

一份能够顺利限产、削减库存并拉抬油价的协议的所有要素，已经一一到位。

目前的市况与油价走势，已无异于之前1999/2000年与2008/09年协议奏效之时。

国际能源署(IEA)评估认为，如果OPEC和非OPEC产油国的协议被全面落实，可能会令原油市场在2017年上半年出现60万桶/日的供应缺口。

全面落实协议不太可能。能源专家预测，OPEC国家将仅能实现大约一半已承诺的减产规模。但这样的评估在一定程度上表明，不遵守协议的情况要达到多严重的程度才会导致协议破裂。

沙特目前面临的挑战是让对冲基金不要动摇，以避免出现可能再次拉低价格的抛售潮。

许多基金似乎遵从的是基于动能的策略(价格上涨时买入，价格下跌时抛售)。

因此，对冲基金多头仓位大量集结，已经制造了在价格停止上涨并开始回落情况下的价格大幅下行的风险。

要想让此类基金继续看涨，沙特需要把OPEC和非OPEC产油国的协议，变成原油供应真正减少和库存下降的证据。

有消息泄漏给媒体，沙特和许多其他产油国已经开始通知炼油商，1月将会减少出货。

由于美国的库存情况最为透明，而且公布次数最为频繁，因此减少对美国的出口，并试图削减在美国的库存，实属合理。

所谓一事成，事事成。沙特需要展现协议奏效的明确事证，才能让对冲基金保持作多并让油价维持高位，而这进而鼓励大家遵守协议，至少在初期阶段是如此。

最大的风险在于OPEC产油国或俄罗斯不遵守协议、页岩油产量急增、未限产的产油国利比亚和尼日利亚的产量升高、石油需求下滑；或者原油价格本身出现下滑。

如果油价开始下滑，许多持有多仓的对冲基金或许会减持并进行获利了结。

所有这些所引发的风险都是很可观的，而且可能与日俱增；如果合作所带来的效益开始消退，那么当中任何一个风险都可能造成OPEC和非OPEC协议破裂。

然目前沙特已成功出手改变人气，而且也获得油价大涨逾20%的回报。

图表1：tmsnrt.rs/2gwFSXn

图表2：tmsnrt.rs/2gWdb2r

图表3：tmsnrt.rs/2gWa6iO

图表4：tmsnrt.rs/2gW8iX1

图表5：tmsnrt.rs/2hp0eSe

(完)