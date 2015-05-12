更新版1-国际油市：沙特和科威特一处共同作业油田将因维护关闭两周

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“我认为(维护关闭的消息)只是要让大家知道没什么问题，所以他们提出了两国已经做出的决定，”沙特一业内消息人士说，“目的是坐下来开始解决沃夫拉和Khafji油田的问题。”
沙特另一位消息人士说：“看起来不像已经就沃夫拉油田达成协议，因为雪佛龙不能在那运营，也不能让材料和人员进驻，所以可能关闭它。”
沃夫拉油田关闭之前，另一个联合运营的油田--Khafji在10月遵守环境监管措施而关闭。
上述因素不大可能影响沙特原油供应。但这增加了这两个OPEC邻国之间的项目纠纷，影响共同开发的油气田的开发和生产。
未能立即联系到科威特和沙特官员发表评论。(完)
(编译 刘秀红/徐文焰/杜明霞；审校 白云/王丽鑫/戴素萍)
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