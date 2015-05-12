更新版1-国际油市：沙特和科威特一处共同作业油田将因维护关闭两周

“我认为(维护关闭的消息)只是要让大家知道没什么问题，所以他们提出了两国已经做出的决定，”沙特一业内消息人士说，“目的是坐下来开始解决沃夫拉和Khafji油田的问题。”

沙特另一位消息人士说：“看起来不像已经就沃夫拉油田达成协议，因为雪佛龙不能在那运营，也不能让材料和人员进驻，所以可能关闭它。”

沃夫拉油田关闭之前，另一个联合运营的油田--Khafji在10月遵守环境监管措施而关闭。

上述因素不大可能影响沙特原油供应。但这增加了这两个OPEC邻国之间的项目纠纷，影响共同开发的油气田的开发和生产。

未能立即联系到科威特和沙特官员发表评论。(完)