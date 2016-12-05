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国际财经 | 2016年 12月 5日 星期一 12:03 BJT

沙特和科威特将在本月决定恢复边境地带油田的生产--消息

路透迪拜12月4日 - 行业消息人士周日告诉路透，预计沙特和科威特将在本月作出决定，恢复位于两国边境中间地带的联合运营油田的生产。

Khafji油田于2014年10月因环境原因关闭；该油田曾日产28-30万桶石油。

该油田由Al-Khafji Joint Operations公司运营，该公司是科威特海湾石油公司与沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)下属公司AGOC的合资企业。(完)

(编译 王琛；审校 张荻)

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