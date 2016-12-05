沙特和科威特将在本月决定恢复边境地带油田的生产--消息

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透迪拜12月4日 - 行业消息人士周日告诉路透，预计沙特和科威特将在本月作出决定，恢复位于两国边境中间地带的联合运营油田的生产。
Khafji油田于2014年10月因环境原因关闭；该油田曾日产28-30万桶石油。
该油田由Al-Khafji Joint Operations公司运营，该公司是科威特海湾石油公司与沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)下属公司AGOC的合资企业。(完)
(编译 王琛；审校 张荻)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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