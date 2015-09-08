独家：沙特阿美寻求50亿美元贷款 替代廷布炼厂部分资本--消息

中国化工集团寻求美国反垄断机构批准其收购先正达
路透北京1月20日 - 中国化工集团周五表示，已寻求美国反垄断监管机构批准其以430亿美元收购瑞士种子和农化公司先正达。
路透迪拜9月7日 - 三位知情人士周一称，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)正就一笔50亿美元的贷款与数家银行进行磋商，该贷款与沙特阿美和中国石化(600028.SS)合作建设的一家炼油厂相关。
所筹资金将用于替代沙特阿美投资于沙特西海岸廷布炼厂的部分资本。
沙特阿美没有立即回复置评要求。
一位消息人士称，根据本地及国际银行业者收到的邀请，沙特阿美希望贷款50亿美元，期限10年；由于信息没有公开，消息人士未具名。(完)
(编译 于春红; 审校 张荻)
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